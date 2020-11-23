Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) сделал неожиданное интимное признание

В частности, он признался, что после длительного отсутствия "играет" с женой во "взрослые игры". Такое признание он сделал в интервью на своем Youtube-канале, передает Sport.24tv.ua.

По его словам, после длительной разлуки жена практически не отходит от него и везде его сопровождает, ведь очень скучает, когда Усика долго нет дома. При этом он добавил, что они "играют с женой во взрослые игры".

"После длительного лагеря мы вдвоем находимся. После того, как я приезжаю, в течение двух-трех недель, жена меня сопровождает куда бы я ни ехал. Говорит "Я соскучилась. Можно с тобой поеду?"– "Вообще замечательно". А вообще с Екатериной мы играем во взрослые игры", – с улыбкой отметил боксер.

Также ранее сообщалось, что непобежденный украинский боксер Александр Усик переболел китайским вирусом. Усик отметил, что особо не поддавался панике, так как вирусом "весной и осенью люди всегда болеют".

"У меня ситуация была такая: я лечил зубы, и у меня потом "бах" – надуло лицо, словно меня "бджоли покусали" и появилась температура. Просто у меня разрезали десну – вставляли импланты – я считал все от этого. Но в какой-то момент моя жена говорит "Слушай, я нюх потеряла". Мы вызвали врача, он проверил нас и действительно диагноз подтвердился", – сказал украинский супертяж.

Как писала Politeka, Усик выдвинул условия Джошуа, бой может не состояться.

Напомним, Усик решил выгулять Чисору в Киеве, британец в восторге.

Также Politeka писала, что Усик признался в любви к советскому кинематографу.