Популярна фітнес-модель Юлія мішура порадувала струнким тілом в оголеному вигляді

Як пише Politeka.net, дівчина не соромиться своїх форм і регулярно показує в "Instagram" результати своїх тренувань. Цього разу вона виклала на сторінці відверте фото топлес.

Юлія мішура зробила селфі в кімнаті, сфотографувавши своє відображення в дзеркалі, з одягу на спортсменці можна помітити лише піжамні штани з малюнками хмар. Красуня спробувала прикрити свої груди вільною рукою, проте все одно засвітила, як її "гордість" випирає. Крім того, вона повернулася боком і продемонструвала ідеально плоский живіт і осину талію, якій позаздрить будь-яка жінка.

"Субота прекрасна тим, що можна відкласти всі справи на неділю😂 🤩", - поділилася Юлія мішура в описі.

Раніше Юлія мішура показала свою ідеальну фігуру і похвалилася накачаними сідницями у відвертих чорних стрінгах. Дівчина позувала біля дзеркала в нижній білизні відразу після душу, намотавши на голову рушник - більше на ній нічого не було. Красуня розвернулася спиною до камери, щоб шанувальникам було зручніше розглядати її спортивне тіло, довгі ноги і рельєфну спину.

"О, так. П'ятниця", - написала Юлія.

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