Популярная фитнес-модель Юлия Мишура порадовала стройным телом в обнаженном виде
Как пишет Politeka.net, девушка не стесняется своих форм и регулярно показывает в "Инстаграм" результаты своих тренировок. На этот раз она выложила на странице откровенное фото топлес.
Юлия Мишура сделала селфи в комнате, сфотографировав свое отражение в зеркале, из одежды на спортсменке можно заметить лишь пижамные штаны с рисунками облаков. Красотка попыталась прикрыть свою грудь свободной рукой, однако все равно засветила, как ее "гордость" выпирает. Кроме того, она повернулась боком и продемонстрировала идеально плоский живот и осиную таллию, которой позавидует любая.
"Суббота прекрасна тем, что можно отложить все дела на воскресенье 😂🤩", - поделилась Юлия Мишура в описании.
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Ранее Юлия Мишура показала свою идеальную фигуру и похвасталась накачанными ягодицами в откровенных черных стрингах. Девушка позировала у зеркала в нижнем белье сразу после душа, намотав на голову полотенце - больше на ней ничего не было. Красотка развернулась спиной к камере, чтобы поклонникам было удобнее рассматривать ее спортивное тело, длинные ноги и рельефную спину.
"О, да. Пятница", - написала Юлия.
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