Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець розповіла про спільний проект з репером Потапом

Як передає Politeka.net, вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото зі своєї нової роботи. Олена Кравець несподівано для всіх стала дружиною Олексія Потапенка (справжнє ім'я музиканта), у них навіть з'явилися діти.

"Бачите зайця за кермом? Знайомтеся, це мій чоловік - тато Зай! Він же @realpotap. А в салоні мої зайчата - Боп, Бу і ще четверо!!!) А я в цій вухатій родині - Мама Зая! Вони тепер говорять нашими голосами в мультсеріалі» Хоробрі зайці", який з сьогоднішнього дня виходить на телеканалі @plusplustv", - поділилася Олена Кравець в описі.

На знімку гумористка відображена в студії звукозапису поруч із зображенням вухатого автобуса. Найбільший заєць розмістилася за кермом мультяшного транспорту, а персонажі поменше визирають з вікон двоярусного салону.

"Зайцегеніальні історії про сім'ю, дружбу, турботу...про те, як здорово, що світ такий різний, і як важливо нікого не міняти під себе. Дитячі історії з глибоким змістом", - додала Олена Кравець.

Користувачі соцмережі в коментарях висловили свої емоції про новий мультик за участю актриси:

"Публічна особистість називається"; "Лена, яка ви красива 😍"; "Чудова ідея:) Схоже, я почну дивитися мультики😅 😘"; "ваша посмішка..."; "Синій заєць за кермом 🤔 ххммм заєць за кермом"; "Ого... ось це щось цікаве))😍".

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