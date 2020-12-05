Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала о совместном проекте с рэпером Потапом

Как передает Politeka.net, она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото со своей новой работы. Елена Кравец неожиданно для всех стала женой Алексея Потапенко (настоящее имя музыканта), у них даже появились дети.

"Видите зайца за рулем? Знакомьтесь, это мой муж — папа Зай! Он же @realpotap. А в салоне мои зайчата — Боп, Бу и ещё четверо!!!) А я в этой ушастой семье — Мама Зая! Они теперь говорят нашими голосами в мультсериале «Хоробрі зайці», который с сегодняшнего дня выходит на телеканале @plusplustv", - поделилась Елена Кравец в описании.

На снимке юмористка запечатлена в студии звукозаписи рядом с изображением ушастого автобуса. Самый крупный заяц разместилася за рулем мультяшного транспорта, а персонажи поменьше выглядывают из окон двухярусного салона.

"Зайцегениальные истории о семье, дружбе, заботе...о том, как здорово, что мир такой разный, и как важно никого не менять под себя. Детские истории с глубоким смыслом", - добавила Елена Кравец.

Пользователи соцсети в комментариях выразили свои эмоции о новом мультике с участием актрисы:

"Публичная личность называется"; "Лена, какая вы красивая 😍"; "Чудесная идея:) Похоже, я начну смотреть мультики😅😘"; "Ваша улыбка..."; "Синий заяц за рулём 🤔 ххммм заяц за рулём"; "Ого... вот это что-то интересное))😍".

Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" заинтриговала обнаженными ногами в гримерке: "А на заднем плане..."

Как сообщала Politeka, полуголый Казанин из «Квартал 95» заставил Елену Кравец замереть от изумления.

Также Politeka писала, что постаревший Кошевой и взъерошенная Кравец из "Квартал 95" поразили видом на сцене.