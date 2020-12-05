Ведуча популярного шоу "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова розкріпачилася і здивувала формами в сміливому образі

Як повідомляє Politeka.net, знаменита красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому постала в досить специфічному вбранні. Вона одягла сукню, ніби зібрану з різних частин: з чорної основи вибивається Різнокольоровий шматочок на грудях і мішкуватий лискучий рукав.

На знімку Алла Костромічова позує в зі склянкою кави в студії (на задньому плані видно прожектор). Вона задерла руками частину сукні, яка і так оголила всю її ногу майже до пояса.

"Питання, яке переслідувало нас весь цей сезон СТМПУ: "Юрчик, може коротше?". Ноги, які були найбільш ненависною частиною мого тіла, стали надбанням країни, коли в 2009-му разом з моїми вилицями і поглядом відправили мене в топ 50 моделей світу", - написала супермодель в пості. - "Цього року я стала за образом ближчою до свого «Я»... По суті, в цьому сезоні я провела половину проекту на національному каналі в трусах... Що ж, можу собі дозволити".

Користувачі соцмережі в коментарях похвалили Аллу за сміливість і засипали приємними компліментами:

"Алла, у Вас дійсно в цьому сезоні неймовірно красиві наряди"; "шикарні ноги не можна ховати! Завжди милуюся"; "Я в захваті від ваших образів в цьому сезоні. Дуже помітно, що вам набагато комфортніше і ви виглядаєте ще краще"; " такі ноги ховати гріх!!!!"; "Це офігеть просто! Як можна бути такою шикарною!?".

Нагадаємо, що Костромічова з "Топ-модель по-українськи «занадто ефектно задерла ногу до стелі:»можна дивитися вічно".

А ще Politeka писала, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" з келихом залізла на стіл, засвітивши "солодкі" місця: "О так!»

Також Politeka повідомляла, що Костромічова розбурхала відео з роздягненими хлопцями, Нікітюк оцінила: "а можна повторити?»