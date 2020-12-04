Легендарная украинская модель Алла Костромичева, которая является ведущей проекта «Супер топ-модель по-украински» впечатлила выходкой, умостившись на столе

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.

«Ну! За отмену карантина выходного дня! Привет, weekend! У вас уже есть планы?» - говорится в сообщении.

Уточним, что пост Костромичева сопровождала снимком с того же проекта. На нем она позирует, умостившись на столе в мини-юбке и колготках в сетку. В руках красотка держала бокал с напитком.

«О да! Тусить, тусить и еще раз тусить. Красивая Алла», «невероятная», «это вау», «просто бомбезно выглядишь», «Как всегда, вы-шикарная», «просто нет слов», «богиня – как всегда», «топовая», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская модель и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Алла Костромичева впечатлила эпатажной выходкой во время бурной вечеринки

«Наша вечериночка уже на youtube! Обожаю такие съемки! Красивая картинка, свобода творчества - хоть на столе прыгай, хоть на голове стой (а я и встала 😂) яркие эмоции и много реквизита - все для успешного кадра. Чтобы вы сделали будь участницей проекта? Есть идеи?», - написала Костромичева.

Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку: «Можно смотреть вечно».

А еще Politeka писала, что Костромичева свела с ума позой в «невидимом» платье: «Мечтаю…».

Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила: «А можно повторить?»