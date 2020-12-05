Ведущая популярного шоу «Супер топ-модель по-украински» Алла Костромичева раскрепостилась и удивила формами в смелом образе

Как сообщает Politeka.net, знаменитая красотка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала в весьма специфическом наряде. Она надела платье, будто собранное из разных частей: из черной основы выбивается разноцветный кусочек на груди и мешковатый лоснящийся рукав.

На снимке Алла Костромичева позирует в со стаканом кофе в студии (на заднем плане видно прожектор). Она задрала руками часть платья, которая и так обнажила всю ее ногу почти до пояса.

"Вопрос, который преследовал нас весь этот сезон СТМПУ: «Юрчик, может покороче?». Ноги, которые были самой ненавистной частью моего тела, стали достоянием страны, когда в 2009-м вместе с моими скулами и взглядом отправили меня в топ 50 моделей мира", - написала супермодель в посте. - "В этом году я стала по образу ближе к своему «Я»... По сути, в этом сезоне я провела половину проекта на национальном канале в трусах... Что ж, могу себе позволить".

Пользователи соцсети в комментариях похвалили Аллу за смелость и засыпали приятными комплиментами:

"Алла, у Вас действительно в этом сезоне невероятно красивые наряды"; "Шикарные ноги нельзя прятать! Всегда любуюсь"; "Я в восторге от ваших образов в этом сезоне. Очень заметно, что вам намного комфортнее и вы выглядите ещё лучше"; "Такие ноги прятать грех!!!!"; "Это офигеть просто! Как можно быть такой шикарной!?".

Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку: «Можно смотреть вечно».

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