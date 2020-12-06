Українська співачка Оля Полякова показала, як виглядає після нічної тусовки

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала сторіс, в яких показала своє обличчя зблизька. Ольга була без краплі макіяжу, а на її голові красувався домашній пучок. Вона прийшла на прийом до косметолога, що є обов'язковим для більшості зірок, які стежать за собою.

"Боже, яке щастя. Всю ніч тусити до 4 ранку, а потім прийти в клініку до лікаря і зробитися знову свіженькою", - зазначила Полякова.

Варто відзначити, що по обличчю Ольги не скажеш, що вона тусила всю ніч. Навпаки, співачка виглядає дуже молодою і доглянутою.

Раніше ми писали, що Оля Полякова кардинально змінила імідж заради участі в шоу. Як відомо, артистка буде однією з суддів шоу "Маска". На кожному ефірі співачка буде кардинально перевтілюватися в різні образи. На одному з ефірів Полякова вставила собі кольорові лінзи, після чого довго не могла їх зняти. На останній зйомці артистка зважилася зробити собі коротку стрижку, яка їй дуже підійшла. Хуліганська зачіска підкорила шанувальників співачки.

Перчинки образу додав глибокий виріз на платті і незвичайні прикраси.

Нагадаємо, що вульгарна Ольга Полякова осідлала невтомного жеребця і закотила очі від задоволення: кадри провокації.

Як повідомляла Politeka, Полякова посвітила своїми апетитними булочками, здивувавши зовнішністю в звичайному житті:"нічна жриця".

Також Politeka писала, що Полякова здивувала іншою зовнішністю, фото 10-річної давності:"Стала крутіше".