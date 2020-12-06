Старша дочка Олени Кравець з "Квартал 95" Марія показала, як проводить час з подружкою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала кілька відео, на яких танцювала і співала. Марія, як і багато її ровесників, записувала відео в стилі ТікТок. На першому ролику вона спокусливо танцювала, вигинаючись і відкриваючи рот.

На другому відео Маша записала ролик з подружкою під іноземний трек. Обидві дівчини валялися на ліжку і веселилися.

Як відомо, 17-річна Марія давно живе окремо від батьків. Як пояснювала її мати, таке рішення батьки прийняли, тому що все життя дівчинки проходило в районі, який розташовувався занадто далеко від їхнього будинку. Олена Кравець переконана, що це пішло на користь її доньці, яка стала дуже самостійною.

Раніше ми писали, що Маша поділилася милими домашніми фото, на яких позувала в затишному одязі в рідних стінах. Красуня демонструвала ідеальне обличчя і дуже темне як для молодої дівчини волосся. Варто відзначити, що з віком Маша все більше стає схожою на свою матір.

Крім цього, нещодавно Маша ділилася знімками, зробленими на вулиці. Поки ще була хороша погода Марія вибрала стильний лук, який складався з шкіряних речей. Вона вийшла на прогулянку з фотографом.

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