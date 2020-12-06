Відома українська співачка Аліна Гросу зізналася, що досі не повністю вилікувалася від серйозної недуги

Артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Напередодні Гросу зізналася, що не знає, що робитиме на цей Новий рік, адже у неї зовсім не святковий настрій. Тепер співачка вирішила уточнила, що досі не до кінця оговталася від наслідки китайського вірусу, яким вона перехворіла не так давно.

"Друзі, спасибі вам велике за ваші теплі слова і за те що поділилися своїми планами думаю, якщо вилікуюся повністю від наслідків корони, поїду зустрічати цей НГ в гори з рідними і близькими, як раз навчуся кататися на сноуборді/лижах. Якщо безпеку дозволяти буде", - написала Гросу.

Вона також опублікувала нове фото на новорічну тематику. На ньому співачка в піжамі позує на тлі вже прикрашеної ялинки.

Шанувальники Гросу бурхливо коментують її пост.

"Не треба "якщо"), обов'язково вилікуюся!", "Красунечка", "Сонячна дівчина", "Алінка Бомбинка", "Аліна одужуй", "Доліковуватися краще вдома, не поспішайте в гори і на лижі рано вставати", "Посміхайтеся більше, у вас така красива посмішка і очі", "Аліночка, відновлюйтеся скоріше", "дуже красиво з темним волоссям) блондинка не перемагає", - пишуть люди.

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