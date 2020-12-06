Известная украинская певица Алина Гросу призналась, что до сих пор не полностью излечилась от серьезного недуга

Артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Накануне Гросу призналась, что не знает, что будет делать на этот Новый год, ведь у нее совсем не праздничное настроение. Теперь певица решила уточнила, что до сих пор не до конца оправилась от последствия китайского вируса, которым она переболела не так давно.

«Ребят, спасибо вам большое за ваши тёплые слова и за то что поделились своими планами думаю, если вылечусь полностью от последствий короны, поеду встречать этот НГ в горы с родными и близкими, как раз научусь кататься на сноуборде/лыжах. Если безопасность позволять будет», - написала Гросу.

Она также опубликовала новое фото на новогоднюю тематику. На нем певица в пижаме позирует на фоне уже украшенной елки.

Поклонники Гросу бурно комментируют ее пост.

«Не надо «если»), обязательно вылечусь!», «Красунечка», «Солнечная девчонка», «Алинка Бомбинка», «Алина выздоравливай», «Долечиваться лучше дома, не спешите в горы и на лыжи рано вставать», «Поиносказательней улыбайтесь больше, у вас такая красивая улыбка и глаза», «Алиночка, восстанавливайтесь поскорее», «Очень красиво с темнымы волосами) блондинка не побеждает», - пишут люди.

Напомним, разведенная Алина Гросу внезапно обратилась к украинцам за помощью: "Ждать или не ждать...".

Как сообщала Politeka, исхудавшая Алина Гросу ошарашила видом после болезни во всем белом.

Также Politeka писала, что Алина Гросу приспустила соблазнительное платье ради жарких кадров возле елки.