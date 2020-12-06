Російська модель Анастасія Квітко, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила розміром "арбузиків" в сукні з декольте
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на фан-сторінці зірки в TikTok.
Так, модель позує, стоячи за барною стійкою. Красуня елегантно поправляє волосся, демонструючи значні обсяги в екстремальному декольте. При цьому очі Квітко вирішила прикрити за допомогою окулярів, а образ доповнила елегантними сережками.
"Романтична красуня", "вау, ти бомбезно виглядаєш" « "відразу літа захотілося»," Малятко, ти зводиш з розуму", - пишуть її шанувальники.
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Уточнимо, що самі кадри не були як-небудь підписані.
Як ми розповідали до цього, російська модель Анастасія Квітко, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила розміром "динек" в топі з декольте
"Мені так подобається мій телефон в цьому чохлі", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Квітко позує в топі тілесного кольору з екстремальним декольте, яке максимально оголює її «близнят».
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