Российская модель Анастасия Квитко, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила размером «арбузиков» в платье с декольте

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на фан-странице звезды в TikTok.

Так, модель позирует, стоя за барной стойкой. Красотка элегантно поправляет волосы, демонстрируя внушительные объемы в экстремальном декольте. При этом глаза Квитко решила прикрыть при помощи очков, а образ дополнила элегантными серьгами.

«Романтичная красотка», «вау, ты бомбезно выглядишь», «сразу лета захотелось», «малышка, ты сводишь с ума», - пишут ее поклонники.

Уточним, что сами кадры не были как-либо подписаны.

Как мы рассказывали до этого, российская модель Анастасия Квитко, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила размером «дынек» в топе с декольте

«Мне так нравится мой телефон в этом чехле», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Квитко позирует в топе телесного цвета с экстремальным декольте, которое максимально оголяет ее «близняшек».

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