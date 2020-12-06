Российская модель Анастасия Квитко, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила размером «арбузиков» в платье с декольте
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на фан-странице звезды в TikTok.
Так, модель позирует, стоя за барной стойкой. Красотка элегантно поправляет волосы, демонстрируя внушительные объемы в экстремальном декольте. При этом глаза Квитко решила прикрыть при помощи очков, а образ дополнила элегантными серьгами.
«Романтичная красотка», «вау, ты бомбезно выглядишь», «сразу лета захотелось», «малышка, ты сводишь с ума», - пишут ее поклонники.
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Уточним, что сами кадры не были как-либо подписаны.
Как мы рассказывали до этого, российская модель Анастасия Квитко, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила размером «дынек» в топе с декольте
«Мне так нравится мой телефон в этом чехле», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Квитко позирует в топе телесного цвета с экстремальным декольте, которое максимально оголяет ее «близняшек».
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