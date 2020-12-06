Британський музикант, переможець шоу X-Factor 2010 року Метт Кардл розповів, як мало не сходив на побачення з Меган Маркл

Коли Меган ще була простою актрисою, вона сама написала Метту в соціальних мережах, пише The Daily Mail. Про це розповів Кардл. Він зізнався, що довгий час листувався з нею, але до побачення справа так і не дійшла, хоча воно планувалося.

"Це була дуже дивна ситуація. Дуже дивна. І я дійсно не знаю, як все сталося. Мені здавалося, що це забавно, але це приголомшливі спогади", - зізнався чоловік, додавши, що був збентежений знаками уваги від актриси.

Відзначається, що зірки спілкувалися до того, як Меган познайомилася з принцом Гаррі. Листування відбувалося приблизно за рік до цих подій. Однак, так і не зустрівшись з Маркл, Метт познайомився зі своєю нинішньою дружиною.

Додамо, що до історії з принцом Маркл була актрисою і моделлю. Найвідоміша з її ролей роль Рейчел Зейн в телесеріалі «Форс-мажори». Видатних ролей у жінки не було. Крім цього, жінка була одружена до знайомства з Гаррі. Більш того, до серйозних стосунків з Гаррі Меган отримувала фінансову підтримку від колишнього чоловіка.

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