Британский музыкант, победитель шоу X-Factor 2010 года Мэтт Кардл рассказал, как чуть не сходил на свидание с Меган Маркл

Когда Меган еще была простой актрисой, она сама написала Мэтту в социальных сетях, пишет The Daily Mail. Об этом рассказал Кардл. Он признался, что долгое время переписывался с ней, но до свидания дело так и не дошло, хотя оно планировалось.

«Это была очень странная ситуация. Очень странная. И я действительно не знаю, как все произошло. Мне казалось, что это забавно, но это потрясающие воспоминания», - признался мужчина, добавив, что был смущен знаками внимания от актрисы.

Отмечается, что звезды общались до того, как Меган познакомилась с принцем Гарри. Переписка происходила примерно за год до этих событий. Однако, так и не встретившись с Маркл, Мэтт познакомился со своей нынешней женой.

Добавим, что до истории с принцем Маркл была актрисой и моделью. Самая известная из ее ролей роль Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры». Выдающихся ролей у женщины не было. Кроме этого, женщина была замужем до знакомства с Гарри. Более того, до серьезных отношений с Гарри Меган получала финансовую поддержку от бывшего мужа.

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