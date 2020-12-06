Меган Маркл при королівському палаці отримала більше почестей, ніж її суперниця Кейт Міддлтон

Про це пише Mirror.

Герцогиня Кембриджська вже 9 років чекає почесного запрошення, яке її невістка, Меган Маркл, отримала через два тижні після весілля з принцом Гаррі.

Як відомо, життя в Королівському палаці дає багато привілеїв. І зараз мова йде про поїздки на знаменитому Королівському поїзді, який у Великобританії використовується з часів королеви Вікторії.

Меган Маркл отримала запрошення від Єлизавети II через пару тижнів після весілля, але Кейт Міддлтон не надали такої милості.

"Це була непроста подорож для молодої дружини, незважаючи на зручності особистого поїзда Її Величності, в якому були окремі спальні... вітальня з диваном із зшитих вручну оксамитових подушок, обідній стіл на шість чоловік...» — стверджують королівські біографи у своїй книзі.

Цей поїзд використовувався монархами ще з 19 століття, а зараз його модернізували: зараз в ньому є спальні, ванні кімнати, вітальня і велика їдальня, а також офіс і кімнати для персоналу.

Але в Британії не знають, з якої причини Кейт Міддлтон досі не отримала від Єлизавети II запрошення для поїздки в поїзді. Не виключено, що у монарха просто не було приводу кудись їхати з дружиною Вільяма.

Раніше ми розповідали, як Кейт Міддлтон вирішила "посунути" Меган Маркл і принца Гаррі.

Скоро Букінгемський палац може довірить дружині принца Вільяма більш важливі королівські справи, якими раніше займалися Маркл і Гаррі.

Кейт Мідллтон, за словами Джеймс, занадто довго була в тіні герцогів Сассекських і була "покірною королівській родині". Зараз дружина принца Вільяма нібито не буде миритися з цими правилами і налаштована раз і назавжди «посунути» герцогів Сассекських.

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