Меган Маркл при королевском дворце получила больше почестей, чем ее соперница Кейт Миддлтон

Об этом пишет Mirror.

Герцогиня Кембриджская уже 9 лет ждет почетного приглашения, которое ее невестка, Меган Маркл, получила через две недели после свадьбы с принцем Гарри.

Как известно, жизнь в королевском дворце дает много привелегий. И сейчас речь идет о поездках на знаменитом Королевском поезде, который в Великобритании используется со времен королевы Виктории.

Меган Маркл получила приглашение от Елизаветы II через пару недель после свадьбы, но Кейт Миддлтон не оказали такой милости.

«Это было непростое путешествие для молодой жены, несмотря на удобства личного поезда Ее Величества, в котором были отдельные спальни… гостиная с диваном из сшитых вручную бархатных подушек, обеденный стол на шесть человек…» — утверждают королевские биографы в своей книге.

Этот поезд использовался монархами еще с 19 века, а сейчас его модернизировали: сейчас в нем есть спальни, ванные комнаты, гостиная и большая столовая, а также офис и комнаты для персонала.

Но в Британии не знают, по какой причине Кейт Миддлтон до сих пор не получила от Елизаветы II приглашение для поездки в поезде. Не исключено, что у монарха попросту не было повода куда-то ехать с женой Уильяма.

Ранее мы рассказывали, как Кейт Миддлтон решила "подвинуть" Меган Маркл и принца Гарри.

Скоро Букингемский дворец может доверит жене принца Уильяма более важные королевские дела, которыми ранее занимались Маркл и Гарри.

Кейт Мидллтон, по словам Джеймс, слишком долго была в тени герцогов Сассекских и была «покорной королевской семье». Сейчас жена принца Уильяма якобы не будет мириться с этими правилами и настроена раз и навсегда «подвинуть» герцогов Сассекских.

Напомним, Принц Уильям поразил реакцией на поведение Меган Маркл

Как сообщала Politeka, Горе настигло семью Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон вывели на чистую воду из-за отношений с Уильямом