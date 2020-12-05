Герцог Кембриджский, принц Уильям попытался сделать жену Кейт Миддлтон похожей на Меган Маркл

Так, оказалось принц Уильям помогал своей супруге Кейт Миддлтон готовиться к беседе с Джованной Флетчер для подкаста "Счастливая мама - счастливый малыш" и учил вести себя, как это делает Меган Маркл, пишут британские СМИ.

Так, внук королевы Великобритании Елизаветы II обратил внимание на сильные стороны жены младшего брата Меган Маркл. Потому перед интервью он просил Кейт Миддлтон брать пример с Меган Маркл и действовать менее сдержанно. Он призывал супругу говорить все, что она думает, не бояться допустить публичную ошибку и ошибиться в своих высказываниях. То есть он буквально хотел превратить жену в Меган Маркл.

Кейт Миддлтон пришлось прислушаться к нему. Благодаря рекомендациям супруга, Кейт Миддлтон во время интервью много улыбалась и шутила, а также говорила открыто. Поэтому вместо ранее обозначенных 45 минут интервью с Флетчер продлилось полтора часа.

Напомним, что некоторые задаются вопросом, как же герцогине Кембриджской удается сохранять молодость и красоту. И всегда было интересно рассекретить эту информацию.

Известная визажистка Оливия Тодд сообщила, что ранее Миддлтон предпочитала матовые розовые оттенки при макияже. Герцогине нравились темные тени и подводка для глаз. Яркие румяна, по мнению эксперта, старили Кейт.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как выросли их дети, редкие кадры.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон ошарашила некоролевской позой на публике, гремит новый скандал.