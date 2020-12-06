Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров похвалився подарунком від іменитого бренду для своєї дочки Алли-Вікторії

Як пише Politeka.net, король російської поп-сцени поділився новим відео в Instagram.

Не так давно дочка співака відзначала свій день народження. Кіркоров вирішив показати, як дівчинка розкриває один з подарунків, який вона отримала від відомого і вельми недешевого бренду.

На кадрах дівчинка разом зі своїм братом Мартіном починають відкривати адвент календар з новорічними іграшками. Батько коментує те, що відбувається за кадром. Кіркоров також періодично з'являється в кадрі в простому домашньому халаті.

Варто відзначити, що, судячи з квапливих дій і байдужим голосам, діти артиста не особливо раді брендовому подарунку. Відео закінчується тим, що сімейство вішає прикраси на новорічну ялинку. На кадрах можна також розглянути елементи оздоблення розкішного особняка співака.

"Найказковіший місяць у році - однозначно, грудень! Поділюся з вами нашим недільним ранком з дітьми. Там багато чарівництва...",- написав Кіркоров.

Його шанувальники тут же почали коментувати.

"І як не соромно постійно хизуватися багатством", "Балуй і люби діток Філюнь це найдорожче що у тебе є ну і папулька звичайно!!", "Такі виховані діти. Прям приємно дивитися на них", "Боже що ж їм ще в житті треба я дивлюся на них все у них є все їм нічого не цікаво», "діти чудові і красиві!! Ялинка чудова!! Щастя Вашому дому!!",- пишуть люди.

Нагадаємо, розфуфирений Кіркоров здався на публіці з коханцем Бузової і заговорив про кумівство.

Як повідомляла Politeka, подруга Філіпа Кіркорова розповіла про його таємні переваги.

Також Politeka писала, що Філіп Кіркоров готується знову стати батьком, Пугачова буде в сказі.