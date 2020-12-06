Знаменитый российский певец Филипп Киркоров похвастался подарком от именитого бренда для своей дочери Аллы-Виктории

Как пишет Politeka.net, король российской поп-сцены поделился новым видео в Инстаграм.

Не так давно дочь певца отмечала свой день рождения. Киркоров решил показать, как девочка вскрывает один из подарков, который она получила от известного и весьма недешевого бренда.

На кадрах малышка вместе со своим братом Мартином начинают открывать адвент календарь с новогодними игрушками. Отец комментирует происходящее за кадром. Киркоров также периодически появляется в кадре в простом домашнем халате.

Стоит отметить, что, судя по торопливым действиям и равнодушным голосам, дети артиста не особо рады брендовому подарку. Видео заканчивается тем, что семейство вешает украшения на новогоднюю елку. На кадрах можно также рассмотреть элементы убранства роскошного особняка певца.

«Самый сказочный месяц в году - однозначно, декабрь! Поделюсь с вами нашим воскресным утром с детьми. Там много волшебства...», - написал Киркоров.

Его поклонники тут же принялись комментировать.

«И как не стыдно постоянно кичиться богатством», «Балуй и люби деток Филюнь это самое дорогое что у тебя есть ну и папулька конечно!!», «Такие воспитанные дети. Прям приятно смотреть на них», «Боже что ж им ещё в жизни надо я смотрю на них все у них есть все им ничего не интересно», «Дети чудесные и красивые!! Елка великолепная!! Счастья вашему дому!!», - пишут люди.

Напомним, расфуфыренный Киркоров показался на публике с любовником Бузовой и заговорил о кумовстве.

Как сообщала Politeka, подруга Филиппа Киркорова рассказала о его тайных предпочтениях.

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