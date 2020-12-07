Минуле життя Меган Маркл до заміжжя з принцом Гаррі намагаються не згадувати

Про це пише Express.

Мало хто знає, що Меган Маркл була в серйозних стосунках з голлівудським продюсером Тревором Енгельсом, а їх шлюб тривав навіть два роки.

Союз Маркл з Енгельсом розпався сім років тому, коли майбутня герцогиня відправила своє кільце поштою, а причиною розлучення вони назвали "непримиренні розбіжності".

У ЗМІ ходили чутки, що пара розлучилася, оскільки Меган Маркл переїхала в Торонто для зйомок у серіалі "Форс-мажори", а її чоловік залишався працювати в Лос-Анджелесі.

А розлучення Маркл і Енгельса стало справжнім шоком для близьких пари і батьків Тревора, які вважали її рідною дочкою.

"Сумна новина влітку 2013 року прийшла як грім серед ясного неба", - повідомила людина з оточення колишньої герцогині.

Новиною про розлучення була шокована і подруга Меган Маркл, яка була присутня на весіллі.

"Я знала, що вони іноді сварилися, але це не було чимось великим. Єдиною перешкодою була відстань, тому що вона жила в Торонто, а Тревор – в Лос-Анджелесі, але я думала, що вони подолають це", – розповіла Нінакі Придді.

Розлученням був вражений і сам Тревор, який не зміг приховувати свій гнів навіть на публіці.

"Це було такою несподіванкою для Тревора, що навіть через п'ять років він ледве міг стримати свій гнів-спокійний мешканець Нью-Йорка різко переключався зі свого звичайного "Привіт, братан, як справи" на холодну лють, коли її ім'я з'являлося в розмові", - додав обізнаний Інсайдер.

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл обійшла Кейт Міддлтон при королівському дворі.

З'ясувалося, що герцогиня Кембриджська вже 9 років чекає почесного запрошення, яке її невістка, Меган Маркл, отримала через два тижні після весілля з принцом Гаррі.

Нагадавши, Принц Вільям вразив реакцією на поведінку Меган Маркл

Як повідомляла Politeka, Горе наздогнало сім'ю Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон вивели на чисту воду через стосунки з Вільямом