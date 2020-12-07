Прошлую жизнь Меган Маркл до замужества с принцем Гарри стараются не вспоминать
Об єтом пишет Express.
Мало кто знает, что Меган Маркл была в серьезных отношениях с голливудским продюсером Тревором Энгельсом, а их брак продлился даже два года.
Союз Маркл с Энгельсом распался семь лет назад, когда будущая герцогиня отправила свое кольцо по почте, а причиной развода они назвали "непримиримые разногласия".
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В СМИ ходили слухи, что пара развелась, поскольку Меган Маркл переехала в Торонто для съемок в сериале "Форс-мажоры", а ее муж оставался работать в Лос-Анджелесе.
А развод Маркл и Энгельса стал настоящим шоком для близких пары и родителей Тревора, которые считали ее родной дочерью.
"Печальная новость летом 2013 года пришла как гром среди ясного неба", - сообщил человек из окружения бывшей герцогини.
Новостью о разводе была шокирована и подруга Меган Маркл, которая присутствовала на свадьбе.
"Я знала, что они иногда ссорились, но это не было чем-то большим. Единственным препятствием было расстояние, потому что она жила в Торонто, а Тревор – в Лос-Анджелесе, но я думала, что они преодолеют это", – рассказала Нинаки Придди.
Разводом был потрясен и сам Тревор, который не смог скрывать свой гнев даже на публике.
«Это было такой неожиданностью для Тревора, что даже спустя пять лет он едва мог сдержать свой гнев – спокойный ньюйоркец резко переключался со своего обычного «привет, братан, как дела» на холодную ярость, когда ее имя появлялось в разговоре», – добавил осведомленный инсайдер.
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Выяснилось, что герцогиня Кембриджская уже 9 лет ждет почетного приглашения, которое ее невестка, Меган Маркл, получила через две недели после свадьбы с принцем Гарри.
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