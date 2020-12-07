Українська співачка Настя Каменських приголомшила зухвалим виглядом
Як повідомляє Politeka.net, відповідне фото артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте-вниз)
"Настрій: вриватися в цей тиждень! 😝 🔥 Ви зі мною?",- написала співачка.
При цьому вона опублікувала яскраве фото, на якому зображена на парковці авто.
Каменських стоїть на тлі жовтої стіни. Співачка підняла ногу вбік і відкрила рот, ніби щось кричить. Воно позує в червоних гостроносих ботфортах на шпильці і кігтиках в сітку. Також на ній чорна футболка і джинсова куртка. А ось про шорти чи штани співачка, схоже, забула.
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Знімок активно коментують в мережі.
"Просто звір", "найкрасивіша дівчина на всьому белам світі»," Настя, коли вже сядеш на шпагат?", "Ось це нога", "Ого ляхи", "Приголомшлива розтяжка", "хоч би не розірватися", "Так не по-жіночому", "вогонь", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк: "дуже смачно...".
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