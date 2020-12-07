Украинская певица Настя Каменских ошеломила дерзким видом

Как сообщает Politeka.net, соответствующее фото артистка разместила на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте - вниз)

«Настроение: врываться в эту неделю! 😝🔥 Вы со мной?», - написала певица.

При этом она опубликовала яркое фото, на котором запечатлена на парковке авто.

Каменских стоит на фоне желтой стены. Певица подняла ногу в сторону и открыла рот, будто что-то кричит. Оно позирует в красных остроносых ботфортах на шпильке и коготках в сетку. Также на ней черная футболка и джинсовая куртка. А вот про шорты или штаны певица, похоже, забыла.

Снимок активно комментируют в Сети.

«Просто зверь», «Самая красивая девушка на всем белам свете», «Настя, когда уже сядешь на шпагат?», «Вот это нога», «Ого ляхи», «Потрясающая растяжка», «Хоть бы не разорваться», «Так не по-женски», «Огонь», - пишут в комментариях.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "очень вкусно...".

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "ты рожать вообще собираешься?".

Также Politeka писала, что трагедия навсегда связала Каменских с экс - возлюбленным, подробности: "Настя и Вова чудом выжили".