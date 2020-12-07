Експерти пояснили нюанси, від яких залежить багато чого

Важливі зміни у сфері комунальних послуг чекають на українців

Нововведення передбачені законом №2458, який Верховна Рада прийняла 3 грудня, пише "Ділова столиця».

Кількість платіжок по кожній послузі буде дорівнювати двом: за саму послугу (куди увійде і вартість установки лічильника) і за абонентське обслуговування (в яку буде включено і обслуговування лічильника), незважаючи на спроби ввести чотири платіжки.

Згідно з прийнятим законом, тепер органи місцевого самоврядування повинні будуть провести конкурси, на яких потрібно вибрати нового управителя будинку (крім будинків, де створені ОСББ).

Все зробити потрібно до 1 травня 2021 р.

Згідно з документом, такі конкурси повинні підвищити конкуренцію у сфері надання послуг з управління житловим фондом, і як наслідок, ринковим методом знизити ціни на послуги. Однак експерти побоюються, що все може статися навпаки, замість дешевших послуг мешканці можуть отримати борги і відключення.

Або ж інший варіант, теж не оптимістичні-місцева влада може так виписати умови проведення конкурсів, що на них переможуть компанії, які вони будуть контролювати.

Ще одне питання, яке має бути врегульоване новим законом-обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, які виявилися фактично безгоспними, оскільки договорів між споживачами газу та облгазами на них обслуговування не було.

Тепер же потрібно буде укладати типові договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем. Також буде затверджено методологію розрахунку граничних рівнів вартості виконання робіт з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, та затверджено граничні вартості послуг.

При цьому споживачі мають право самостійно вибирати компанію, яка буде обслуговувати їх газові мережі в будинку. Це може бути як облгаз, так і спеціалізована компанія, яка має відповідну ліцензію. Але якщо споживачі не виберуть одне з двох, то автоматично право на обслуговування мереж перейде облгазу.

Важливий момент-договір на обслуговування мереж передбачатиме, що у представника облгазу буде доступ до мереж, в тому числі розташованим в квартирі. Тому тепер власник квартири, який не пустить газівника до себе додому, наприклад, для огляду газової труби або відключення газу за несплату, фактично буде вважатися порушником договору.

Закон також передбачає, що співвласники будинку можуть самостійно, за свій рахунок встановити і обслуговувати лічильники на воду і тепло. Якщо вони це зроблять, то будуть платити за цю послугу менше. Таким чином вводяться диференційовані тарифи залежно від того, хто-споживачі або компанія з надання комунальних послуг-встановив лічильник.

Таку номустоіт віднести до плюсів закону - вона допоможе заощадити, тому що платити користувачі будуть тільки за ту послугу, яку отримують.

Будуть укладатися публічні договори на отримання послуг у сфері ЖКГ. Суть публічного договору полягає в тому, що він не підписується між сторонами, а вважається автоматично укладеним, якщо споживач оплачує виставлений на умовах цього Договору рахунок. Це буде плюсом для населення, яке в більшості своїй ігнорує участь в управлінні власним багатоквартирним будинком.

Закон встановлює, що з 1 січня 2023 р.прибирання прибудинкової території здійснюватиметься тільки в тому випадку, якщо вона перебуває у власності або в користуванні СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ. А поки що прибудинкова територія знаходиться в комунальній власності.

Новим законом до повноважень органів місцевого самоврядування додається зберігання та забезпечення доступу до технічної та іншої інформації про багатоквартирні будинки, зокрема, технічних паспортів, планів інженерних мереж, документів на право власності або користування земельними ділянками, документів про проведення капітального ремонту. Фактично цим на місцеву владу буде покладено додатковий обов'язок контролювати стан житлового фонду.

Також місцеві органи влади повинні будуть зберігати у себе протоколи рішень Загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків і розміщувати ці протоколи на своїх веб-сайтах.

Що стосується сум в платіжках, то поки незрозуміло як вони зміняться. Експерт відзначають, що багато чого в цьому питанні буде залежати від того, як будуть прописані підзаконні акти, які можуть нівелювати як позитив, так і негатив прийнятого закону.

Нагадаємо про нові тарифи на комуналку, що очікує українців з субсидіями.

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на електроенергію, в Кабміні зробили термінову заяву.

Також Politeka писала про підвищення тарифів і відключення електрики: українцям розповіли, до чого готуватися