Важные изменения в сфере коммунальных услуг ждут украинцев

Новшества предусмотрены законом №2458, который Верховная Рада приняла 3 декабря, пишет «Деловая столица».

Количество платежек по каждой услуге будет равняться двум: за саму услугу (куда войдет и стоимость установки счетчика) и за абонентское обслуживание (в которую будет включено и обслуживание счетчика), несмотря на попытки ввести четыре платежки.

Согласно принятому закону, теперь органы местного самоуправления должны будут провести конкурсы, на которых нужно выбрать нового управителя дома (кроме домов, где созданы ОСМД).

Все сделать нужно до 1 мая 2021 г.

Согласно документу, такие конкурсы должны повысить конкуренцию в сфере предоставления услуг по управлению жилым фондом, и как следствие, рыночным методом понизить цены на услуги. Однако эксперты опасаются, что все может произойти наоборот, вместо более дешевых услуг жильцы могут получить долги и отключения.

Или же другой вариант, тоже не оптимистичны - местные власти могут так выписать условия проведения конкурсов, что на них победят компании, которые они будут контролировать.

Еще один вопрос, который должен быть урегулирован новым законом - обслуживания внутридомовых газовых сетей, которые оказались фактически бесхозными, поскольку договоров между потребителями газа и облгазами на них обслуживание не было.

Теперь же нужно будет заключать типовые договора на техническое обслуживание внутридомовых систем. Также будет утверждена методология расчета предельных уровней стоимости выполнения работ по обслуживанию внутридомовых газовых сетей, и утверждены предельные стоимости услуг.

При этом потребители имеют право самостоятельно выбирать компанию, которая будет обслуживать их газовые сети в доме. Это может быть как облгаз, так и специализированная компания, которая имеет соответствующую лицензию. Но если потребители не выберут одно из двух, то автоматически право на обслуживание сетей перейдет облгазу.

Важный момент - договор на обслуживание сетей будет предусматривать, что у представителя облгаза будет доступ к сетям, в том числе расположенным в квартире. Поэтому теперь владелец квартиры, который не пустит газовщика к себе домой, например, для осмотра газовой трубы или отключения газа за неуплату, фактически будет считаться нарушителем договора.

Закон также предусматривает, что совладельцы дома могут самостоятельно, за свой счет установить и обслуживать счетчики на воду и тепло. Если они это сделают, то будут платить за эту услугу меньше. Таким образом вводятся дифференцированные тарифы в зависимости от того, кто — потребители или компания по предоставлению коммунальных услуг — установил счетчик.

Такую номустоит отнести к плюсам закона - она поможет сэкономить, потому что платить пользователи будут только за ту услугу, которую получают.

Будут заключатся публичные договора на получение услуг в сфере ЖКХ. Суть публичного договора состоит в том, что он не подписывается между сторонами, а считается автоматически заключенным, если потребитель оплачивает выставленный на условиях этого договора счет. Это будет плюсом для населения, которое в большинстве своем игнорирует участие в управлении собственным многоквартирным домом.

Закон устанавливает, что с 1 января 2023 г. уборка придомовой территории будет осуществляться только в том случае, если она находится в собственности или в пользовании совладельцев многоквартирного дома. А пока что придомовая территория находится в коммунальной собственности.

Новым законом к полномочиям органов местного самоуправления добавляется хранение и обеспечение доступа к технической и иной информации о многоквартирных домах, в частности, технических паспортов, планов инженерных сетей, документов на право собственности или пользования земельными участками, документов о проведении капитального ремонта. Фактически этим на местные власти будет возложена дополнительная обязанность контролировать состояние жилого фонда.

Также местные органы власти должны будут хранить у себя протоколы решений общих собраний совладельцев многоквартирных домов и размещать эти протоколы на своих веб-сайтах.

Что касается сумм в платежках, то пока непонятно как они изменятся. Эксперт отмечают, что многое в этом вопросе будет зависеть от того, как будут прописаны подзаконные акты, которые могут нивелировать как позитив, так и негатив принятого закона.

Напомним про новые тарифы на коммуналку, что ожидает украинцев с субсидиями.

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