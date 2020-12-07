Клієнтка не може зрозуміти, куди Ощадбанк перевів з її картки велику суму
Про це вона розповіла у своїй скарзі, яку опублікувала на порталі Мінфін.
За словами клієнтки, з її зарплатної картки списали 2000 гривень.
Вона подала заяву в Ощадбанк з вимогою пояснити, куди саме пішли гроші, але банк ігнорує звернення.
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"Начальниця відділення каже, що співробітник перевела, а ось куди, відповіді немає. Взяла роздруківку по рахунку - там написано погашення заборгованості перед банком", - дивується жінка.
Клієнтка також додала, що у неї немає боргів перед державним Ощадбанком, але навіть співробітники не можуть пояснити, куди пішли гроші з її зарплатної картки.
"Запитала у співробітника як зрозуміти куди перераховані кошти, але вона розводить руками. Боргів немає, куди поділися кошти?",- задалася вона питанням у своїй скарзі.
"Добрий день! Просимо вибачення за незручності, ситуацію перевіримо більш детально. Так само хочемо зазначити, що дізнатися інформацію про погашення заборгованості можна через контакт-центр за номером телефону 0-800-210-800", - оперативно відповів на скаргу представник державного Ощадбанку в коментарях.
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