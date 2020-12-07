Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть у 2021 році
Так, згідно зі списком державних свят, затвердженим Кабінетом Міністрів України, буде 115 офіційних вихідних і 250 робочих днів.
Список свят, у зв'язку з якими передбачені вихідні дні, виглядає наступним чином:
- 1 січня – Новий Рік;
- 7 січня-Різдво Христове;
- 8 березня-Міжнародний жіночий день;
- 1 травня-День праці;
- 2 травня – Великдень;
- 9 травня-День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- 20 червня – Трійця;
- 28 червня-День Конституції України;
- 24 серпня-День Незалежності України
- 14 жовтня-День захисника України;
- 25 грудня-Різдво Христове (у католиків).
У 2021 році в Україні буде 115 офіційних вихідних днів.
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Згідно із законом, якщо святковий день випадає на вихідний, неробочий день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
Таким чином, в 2021 році вихідні дні в суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок і вівторок 3 і 4 травня, вихідний в неділю 9 травня – на понеділок 10 травня, вихідний в неділю 20 червня – на понеділок 21 червня і вихідний в суботу 25 грудня – на понеділок 27 грудня.
Нагадаємо, що в останньому місяці 2020 року буде 22 робочих дні і 9 вихідних.
Додатковий вихідний українці отримають, оскільки тепер у країні на державному рівні відзначають католицьке Різдво. Таким чином, буде тривалий вікенд в період з 25 по 27 Грудня.
24 і 31 Грудня роботодавцям рекомендують скоротити робочий день на одну годину.
Нагадаємо, у грудні-січні навчальні заклади планують відправити на 21-денні канікули.
Якщо МОЗ введе жорсткий карантин, то школи перейдуть на дистанційний режим.
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