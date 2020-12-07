Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть у 2021 році

Так, згідно зі списком державних свят, затвердженим Кабінетом Міністрів України, буде 115 офіційних вихідних і 250 робочих днів.

Список свят, у зв'язку з якими передбачені вихідні дні, виглядає наступним чином:

1 січня – Новий Рік;

7 січня-Різдво Христове;

8 березня-Міжнародний жіночий день;

1 травня-День праці;

2 травня – Великдень;

9 травня-День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

20 червня – Трійця;

28 червня-День Конституції України;

24 серпня-День Незалежності України

14 жовтня-День захисника України;

25 грудня-Різдво Христове (у католиків).

У 2021 році в Україні буде 115 офіційних вихідних днів.

Згідно із законом, якщо святковий день випадає на вихідний, неробочий день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Таким чином, в 2021 році вихідні дні в суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок і вівторок 3 і 4 травня, вихідний в неділю 9 травня – на понеділок 10 травня, вихідний в неділю 20 червня – на понеділок 21 червня і вихідний в суботу 25 грудня – на понеділок 27 грудня.

Нагадаємо, що в останньому місяці 2020 року буде 22 робочих дні і 9 вихідних.

Додатковий вихідний українці отримають, оскільки тепер у країні на державному рівні відзначають католицьке Різдво. Таким чином, буде тривалий вікенд в період з 25 по 27 Грудня.

24 і 31 Грудня роботодавцям рекомендують скоротити робочий день на одну годину.

Нагадаємо, у грудні-січні навчальні заклади планують відправити на 21-денні канікули.

Якщо МОЗ введе жорсткий карантин, то школи перейдуть на дистанційний режим.

За рекомендаціями Міносвіти, зимові канікули будуть з 25 грудня по 10 січня, і адміністрації навчальних закладів можуть самі визначати кінцеві дати.

Нагадавши, чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.

Як повідомляла Politeka, через рішення МОЗ зимові канікули довго затягнуться, "з 31 грудня..."

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