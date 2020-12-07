Стало известно, сколь дней украинцы будут отдыхать в 2021 году

Так, согласно списку государственных праздников, утвержденному Кабинетом министров Украины, будет 115 официальных выходных и 250 рабочих дней.

Список праздников, в связи с которыми предусмотрены выходные дни, выглядит следующим образом:

1 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – День труда;

2 мая – Пасха;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

20 июня – Троица;

28 июня – День Конституции Украины;

24 августа – День Независимости Украины

14 октября – День защитника Украины;

25 декабря – Рождество Христово (у католиков).

В 2021 году в Украине будет 115 официальных выходных дней.

Согласно закону, если праздничный день выпадает на выходной, нерабочий день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Таким образом, в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая, выходной в воскресенье 9 мая – на понедельник 10 мая, выходной в воскресенье 20 июня – на понедельник 21 июня и выходной в субботу 25 декабря – на понедельник 27 декабря.

Напомним, что в последнем месяце 2020 года будет 22 рабочих дня и 9 выходных.

Дополнительный выходной украинцы получат, поскольку теперь в стране на государственном уровне отмечают католическое Рождество. Таким образом, будет длительный уикэнд в период с 25 по 27 декабря.

24 и 31 декабря работодателям рекомендуют сократить рабочий день на один час.

Напомним, в декабре-январе учебные заведения планируют отправить на 21-дневные каникулы.

Если МОЗ введет жесткий карантин, то школы перейдут на дистанционный режим.

По рекомендациям Минобразования, зимние каникулы будут с 25 декабря по 10 января, и администрации учебных заведений могут сами определять конечные даты.

Напомним, четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.

Как сообщала Politeka, из-за решения Минздрава зимние каникулы долго затянутся, "С 31 декабря..."

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