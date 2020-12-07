Стало известно, сколь дней украинцы будут отдыхать в 2021 году
Так, согласно списку государственных праздников, утвержденному Кабинетом министров Украины, будет 115 официальных выходных и 250 рабочих дней.
Список праздников, в связи с которыми предусмотрены выходные дни, выглядит следующим образом:
- 1 января – Новый год;
- 7 января – Рождество Христово;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – День труда;
- 2 мая – Пасха;
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 20 июня – Троица;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 24 августа – День Независимости Украины
- 14 октября – День защитника Украины;
- 25 декабря – Рождество Христово (у католиков).
В 2021 году в Украине будет 115 официальных выходных дней.
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Согласно закону, если праздничный день выпадает на выходной, нерабочий день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Таким образом, в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая, выходной в воскресенье 9 мая – на понедельник 10 мая, выходной в воскресенье 20 июня – на понедельник 21 июня и выходной в субботу 25 декабря – на понедельник 27 декабря.
Напомним, что в последнем месяце 2020 года будет 22 рабочих дня и 9 выходных.
Дополнительный выходной украинцы получат, поскольку теперь в стране на государственном уровне отмечают католическое Рождество. Таким образом, будет длительный уикэнд в период с 25 по 27 декабря.
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