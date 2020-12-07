Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня подружка Бреда Пітта, показала себе в ранковому образі

На фото Ніколь позує в кофтині, під якою не видно ліфа. Образ доповнила красуня шортиками. Як можна зрозуміти, дівчина тільки прокинулася і у неї ранок. Зірка стояла біля великого вікна, а рукою взялася за шортики. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Занадто рано вранці в понеділок ...",- написала Ніколь.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя дівчинка", "мрія", "Мега", "так, в Нью-Йорку теж рано", "обожнюю цей топ", "занадто красиво для ранку понеділка", "Гарного дня", "Стройняшка", "ти приголомшливо виглядаєш", " ви позитивно і до смішного красиві в будь-який день року. Той, хто з вами, повинен бути вдячний будь-якому високосному році тільки за цей додатковий Доброго ранку!", "Хто тебе фотографує? Виглядає просто мило".

Ми писали, що колишня кохана актора Бреда Пітта, німецька модель Ніколь Потуральскі виклала нові знімки на радість фанатам.

На них модель позує в одязі молочного кольору перед дзеркалом. Ніколь Потуральскі кокетливо розстебнула атласну блузку і засвітила мереживний бюстгальтер.

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