Известная модель Николь Потуральски, бывшая подружка Брэда Питта, показала себя в утреннем образе

На фото Николь позирует в кофточке, под которой не видно лифа. Образ дополнила красотка шортиками. Как можно понять, девушка только проснулась и у нее утро. Звезда стояла у большого окна, а рукой взялась за шортики. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Слишком рано утром в понедельник ...", - написала Николь.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя девочка", "Мечта", "Мега", "Да, в Нью-Йорке тоже рано", "Обожаю этот топ", "слишком красиво для утра понедельника", "Хорошего дня", "Стройняшка", "Ты потрясающе выглядишь", "Вы позитивно и до смешного красивы в любой день года. Тот, кто с вами, должен быть благодарен любому високосному году только за это дополнительное доброе утро!", "Кто тебя фотографирует? Выглядит просто мило".

Мы писали, что бывшая возлюбленная актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски выложила новые снимки на радость фанатам.

На них модель позирует в одежде молочного цвета перед зеркалом. Николь Потуральски кокетливо расстегнула атласную блузку и засветила кружевной бюстгальтер.

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