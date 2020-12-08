Курс валют в Україні 8 грудня "паралізує" на тлі посилення гривні, яка під покровом НБУ даватиме здачі

Таким є прогноз фахівців з національного регулятора, пише Politeka.

Так, вічнозелений з Бенджаміном Франкліном сьогодні грандіозно впаде. Міжбанк відкриється з -5,19 пункти. До середини минулого дня Долар вже впав на 3,05 грн, але цього національній валюті здалося мало.

Євро також варто чекати нового падіння. Йдеться про 13,09 пунктів.

Курс валют в Україні 8 грудня буде таким:

100 доларів – 2823,94 грн;

100 євро - 3425,86 грн.

Неймовірно, але Російський "дерев'яний" зуміє перервати ланцюжок подорожчання гривні, зміцнившись на рівні в 0,38183 грн.

Як ми розповідали до цього, Національний банк України провів інтервенції з продажу валюти

На початку листопада попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію.

Як виявилося, попит на валюту перевищував пропозицію через пожвавлення ділової активності, зокрема, через активізацію імпортерів.

Для того, щоб згладити коливання в бік знецінення гривні, НБУ провів кілька інтервенцій з продажу валюти.

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