Курс валют в Украине 8 декабря «парализует» на фоне усиления гривны, которая под покровом НБУ будет давать сдачи

Таким является прогноз специалистов из национального регулятора, пишет Politeka.

Так, вечнозеленый с Бенджамином Франклином сегодня грандиозно упадет. Межбанк откроется с -5,19 пунктов. К средине прошлого дня доллар уже упал на 3,05 грн, но этого национальной валюте показалось мало.

Евро также стоит ждать нового падения. Речь идет о 13,09 пунктах.

Курс валют в Украине 8 декабря будет таким:

100 долларов – 2823,94 грн;

100 евро – 3425,86 грн.

Невероятно, но российский «деревянный» сумеет прервать цепочку подорожания гривны, укрепившись на уровне в 0,38183 грн.

Как мы рассказывали до этого, Национальный банк Украины провел интервенции по продаже валюты

В начале ноября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение.

Как оказалось, спрос на валюту превышал предложение из-за оживления деловой активности, в частности, из-за активизации импортеров.

Для того, чтобы сгладить колебания в сторону обесценивания гривны, НБУ провел несколько интервенций по продаже валюты.

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