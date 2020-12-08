Курс валют в Украине 8 декабря «парализует» на фоне усиления гривны, которая под покровом НБУ будет давать сдачи
Таким является прогноз специалистов из национального регулятора, пишет Politeka.
Так, вечнозеленый с Бенджамином Франклином сегодня грандиозно упадет. Межбанк откроется с -5,19 пунктов. К средине прошлого дня доллар уже упал на 3,05 грн, но этого национальной валюте показалось мало.
Евро также стоит ждать нового падения. Речь идет о 13,09 пунктах.
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Курс валют в Украине 8 декабря будет таким:
100 долларов – 2823,94 грн;
100 евро – 3425,86 грн.
Невероятно, но российский «деревянный» сумеет прервать цепочку подорожания гривны, укрепившись на уровне в 0,38183 грн.
Как мы рассказывали до этого, Национальный банк Украины провел интервенции по продаже валюты
В начале ноября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение.
Как оказалось, спрос на валюту превышал предложение из-за оживления деловой активности, в частности, из-за активизации импортеров.
Для того, чтобы сгладить колебания в сторону обесценивания гривны, НБУ провел несколько интервенций по продаже валюты.
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