Доктор Комаровський розповів, чи дійсно прийом протизапальних полегшує перебіг ковіду

Відомий український лікар Євген Комаровський на своєму сайті відповів на запитання українки, яка хотіла знати, чи може прийом нестероїдних протизапальних полегшити перебіг коронавірусу.

Жінка розповіла про знайому сімейну пару, в якій чоловік з цукровим діабетом і артритом переніс хворобу легше, ніж дружина без супутніх захворювань. За словами українки, вона бачила інформацію про те, що прийом препаратів від артриту може робити людей більш стійкими до китайського вірусу.

У своїй відповіді Комаровський визнав, що регулярний прийом нестероїдних протизапальних засобів зменшує шанси того, що у зараженої ковідом людини хвороба буде протікати з високою температурою. Через це їй дійсно може здаватися, що хвороба протікає легше.

Однак, насправді це не матиме прямого впливу на тяжкість захворювання.

"Іншими словами: людина, яка приймає нестероїдні протизапальні засоби, має стільки ж шансів на важку форму ковіда і на госпіталізацію, як і людина, яка такі засоби не приймає", - підсумував Комаровський.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів, що тяжкість захворювання китайським вірусом залежить від того, як багато штук вірусів ви вдихнете. Кількість вірусів, які ви вдихнете, залежить від того, де ви знаходитесь: на свіжому повітрі або в закритому приміщенні, де концентрація вірусу зростає в рази.

Нагадаємо, Євген Комаровський: "Максимальна заразність починається за два дні до появи перших симптомів".

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