Доктор Комаровский рассказал, действительно ли прием противовоспалительных облегчает течение ковида

Известный украинский врач Евгений Комаровский на своем сайте ответил на вопрос украинки, которая хотела знать, может ли прием нестероидных противовоспалительных облегчить течение коронавируса.

Женщина рассказала о знакомой семейной паре, в которой муж с сахарным диабетом и артритом перенес болезнь легче, чем жена без сопутствующих заболеваний. По словам украинки, она видела информацию о том, что прием препаратов от артрита может делать людей более устойчивыми к китайскому вирусу.

В своем ответе Комаровский признал, что регулярный прием нестероидных противовоспалительных средств уменьшает шансы того, что у зараженного ковидом человека болезнь будет протекать с высокой температурой. Из-за этого ему действительно может казаться, что болезнь протекает легче.

Однако, в действительности это не будет иметь прямого влияния на тяжесть заболевания.

«Другими словами: человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет столько же шансов на тяжелую форму ковида и на госпитализацию, как и человек, такие средства не принимающий», - подытожил Комаровский.

Напомним, что ранее Комаровский рассказал, что тяжесть заболевания китайским вирусом зависит от того, как много штук вирусов вы вдохнете. Количество вирусов, которые вы вдохнете, зависит от того, где вы находитесь: на свежем воздухе или в закрытом помещении, где концентрация вируса возрастает в разы.

Напомним, Евгений Комаровский: "Максимальная заразность начинается за два дня до появления первых симптомов".

Как сообщала Politeka, доктор Евгений Комаровский о катастрофической нехватке вакцины от гриппа.

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