Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала достоїнства зі сміливого ракурсу

Спортсменка продовжує набирати популярність і публікувати зухвалі фото в соціальній мережі Instagram. Сьюзі, як відомо, намагається показувати якомога більше фото з акцентом на свої достоїнства, адже саме вони зробили її знаменитою.

Дівчина не тільки змогла перемогти в пікантному конкурсі і дістати титул «Міс найапетитніші сідниці», але і вразила всіх підкачаним тілом загалом. Тепер на фан-акаунтах постійно з'являються різні фото, які робила Кортез сама або під час фотосесій для чоловічих журналів.

На одному з особистих Селфі моделі вдалося вразити розмірами форм і видом свого підтягнутого тіла в одній тоненькій білизні.

Ось що пишуть в мережі фанати:

"Принадність; ти дуже красива; зовні і красиво. І ця найкрасивіша родимка змушує вас бачити😍 🔥 🔥; що хотів би чоловік; наскільки все це багато, всі помітили?; Красиве містечко; 😍 Лінда; дивовижне тіло🌹; смачна бомба❤; Красива жінка. Яка красива жінка з красивою і красивою по * кой!».

Ми також писали, що Сьюзі звикла показувати тіло без одягу, так як багато років тренувалася в спортзалі, щоб мати шанс ПОКАЗАТИ досконале перетворення. Завдяки наполегливій праці, дівчина вже не раз брала участь в різних конкурсах і впевнено перемагала.

Тепер особисті Селфі Кортез з демонстрацією сідниць стали вже чимось на зразок її фішки. Як видно на одному з таких фото, дівчині і правда є що показати Модель з пружними формами позувала спиною до об'єктива і підставила гідності до камери в яскраво-блакитних лосинах.

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