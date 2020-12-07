Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала достоинства со смелого ракурса

Спортсменка продолжает набирать популярность и публиковать дерзкие фото в социальной сети Инстаграм. Сьюзи, как известно, старается показывать как можно больше фото с акцентом на свои достоинства, ведь именно они сделали ее знаменитой.

Девушка не только смогла победить в пикантном конкурсе и заполучить титул «Мисс самые аппетитные ягодицы», но и поразила всех подкачанным телом в общем. Теперь на фан-аккаунтах постоянно появляются разные фото, которые делала Кортез сама или во время фотосессий для мужских журналов.

На одном из личных селфи модели удалось впечатлить размерами форм и видом своего подтянутого тела в одном тоненьком белье.

Вот что пишут в сети фанаты:

«Прелесть; Ты очень красивая; Внешне и красиво. И эта самая красивая родинка заставляет вас видеть 😍🔥🔥; Что хотел бы мужчина; Насколько все это богато, все заметили?; Красивое местечко; 😍 Линда; Удивительное тело🌹; Вкусная бомба ❤; Красивая женщина. Какая красивая женщина с красивой и красивой по*кой!».

Мы также писали, что Сьюзи привыкла показывать тело без одежды, так как многие годы тренировалась в спортзале, чтобы иметь шанс показать совершенное преображение. Благодаря упорному труду, девушка уже не раз участвовала в различных конкурсах и уверенно побеждала.

Теперь личные селфи Кортез с демонстрацией ягодиц стали уже чем-то вроде ее фишки. Как видно на одном из таких фото, девушке и правда есть что показать Модель с упругими формами позировала спиной к объективу и подставила достоинства к камере в ярко-голубых лосинах.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

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