Артист показав, що дитина росте дуже талановитою

Популярний співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман із зіркою Ані Лорак, показав свого сина, що підріс

Відомо, що у артиста двоє дітей: шестирічний Микита і дворічна Анна, пише Politeka.net. Співак показав, наскільки підросла його старша дитина.

Лазарєв записав відео, як Микита танцює на дитячій дискотеці. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Хлопчик був одягнений у спортивний одяг. Він активно рухався під музику серед дітей.

"Син віджигає 😂 😂 😂 🔥 🔥 🔥 яблуко від яблуні... 😂 😂 (друга частина танцю моя найулюбленіша) 😂 всім динамічного і активного дня! #Микита #Сергейлазарев #микитасергейович #Лазарєв", - підписав фото артист.

За вісім годин пост зібрав понад 500 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Повний відрив", " дитячого шампанського більше не наливати😂 😂 😂 🤘", " охоронець на заднику))))", "тільки я дивлюся на байдуже обличчя охоронця? 😂 ", "А на вигляд такий скромний і сором'язливий хлопчик😂", "дівчатка, а уявіть що буде, коли Микита підросте...", "Весь в батька 😍", " молодець Микита!!! Такий же буде класний як тато!!!👍 👍 👍 ", "Танцюй поки молодий😂 🔥", "папкін син👏", "а на вигляд такий скромняга😂 🔥!", "Бобма, енергія! танці копія ТАТО Сергія Лазарєва! 🤟 🤟 🤟 ",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв постав у яскравому образі заради нового кліпу.

"Доброї ночі. Непоодинокі», - йдеться в повідомленні.

Співак виконав запальний танець в оточенні хлопців з дівчатами, примірявши при цьому білосніжний костюм.

Користувачі мережі написали багато приємного в бік артиста і його роботи.

Нагадавши, "коханець" Ані Лорак Лазарєв знатно запалив з відомою комедіанткою, відео не для дітей: "це прекрасно!».

Як повідомляла Politeka, "коханець" Ані Лорак Лазарєв викликав фурор романтичним чином, жінки в захваті.

Також Politeka писала, що Сергій Лазарєв оголив несподіване місце заради зухвалого образу: "не соромно тобі?".