Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, вразила фігурою під час спокусливого танцю
Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці її друга в TikTok.
Так, на опублікованому ролику Кузнєцова позує в мокрому купальнику, елегантно рухаючись під звуки музики. Красуня вирішила показати, чим її нагородила природа - її шанувальники це оцінили досить високо.
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"Ось це душа - на оранку»," ось це жінка«, "мило виглядаєш«,» рекордсменка«,» О Боже, Ти чудова«," чому соромишся? Бездоганний вигляд", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова, у якої 13-й розмір грудей, похвалилася новими прикрасами й в черговий раз "засвітила" свої пишні груди
Так, екстравагантна модель показала свій новий червоний обруч з блискучими каменями, але на фото, звичайно, кидається в очі перш за все зовсім не нова прикраса Міли.
Нагадавши, Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.
Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова випила занадто міцного глінтвейну і посвітила бюстом.
Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова подражнила солодкими "диньками" в екстремальному декольте.