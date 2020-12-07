Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, вразила фігурою під час спокусливого танцю

Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці її друга в TikTok.

Так, на опублікованому ролику Кузнєцова позує в мокрому купальнику, елегантно рухаючись під звуки музики. Красуня вирішила показати, чим її нагородила природа - її шанувальники це оцінили досить високо.

"Ось це душа - на оранку»," ось це жінка«, "мило виглядаєш«,» рекордсменка«,» О Боже, Ти чудова«," чому соромишся? Бездоганний вигляд", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова, у якої 13-й розмір грудей, похвалилася новими прикрасами й в черговий раз "засвітила" свої пишні груди

Так, екстравагантна модель показала свій новий червоний обруч з блискучими каменями, але на фото, звичайно, кидається в очі перш за все зовсім не нова прикраса Міли.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова випила занадто міцного глінтвейну і посвітила бюстом.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова подражнила солодкими "диньками" в екстремальному декольте.