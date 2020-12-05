Украинская модель Мила Кузнецова, у которой 13-й размер груди, похвасталась новыми украшениями и в очередной раз "засветила" свою пышную грудь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу модели в соцсети.

Так, экстравагантная модель показала свой новый красный обруч с блестящими камнями, но на фото, конечно, бросается в глаза прежде всего совсем не новое украшение Милы.

"Сегодня у меня очень счастливый день! Сегодня я получила вот такую красоту! Украшение для настоящих королев! (Ведь каждая девушка, женщина в душе королева). Такой богатый выбор украшений, что я влюбилась в каждое! Обручи, браслеты, серьги, заколки во всевозможных цветах - это рай для всех красавиц! Я себе выбрала один из лучших обручей для моих красных нарядов! Идеальный подарок", - написала она.

На фотографиях девушка позирует с красным обручем на голове, который хорошо подходит к ее откровенной красной кофточке с очень глубоким декольте.

В комментариях Милу засыпали комплиментами и отметили, что ей очень идет новое украшение.

"Это украшение реально очень красивое и тебе оно очень идет!", "Очень красиво выглядит, ты просто прекрасна!", "Я кроме груди ничего не вижу", - пишут в комментариях.

Напомним, украинка с 13-м размером Мила Кузнецова блеснула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

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