Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, впечатлила фигурой во время соблазнительного танца

Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице ее друга в TikTok.

Так, на опубликованном ролике Кузнецова позирует в мокром купальнике, элегантно двигаясь под звуки музыки. Красотка решила показать, чем ее наградила природа – ее поклонники это оценили достаточно высоко.

«Вот это душа – на распашку», «вот это женщина», «мило выглядишь», «рекордсменка», «о Боже, ты великолепна», «почему стесняешься? Безупречный вид», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, у которой 13-й размер груди, похвасталась новыми украшениями и в очередной раз "засветила" свою пышную грудь

Так, экстравагантная модель показала свой новый красный обруч с блестящими камнями, но на фото, конечно, бросается в глаза прежде всего совсем не новое украшение Милы.

Напомним, украинка с 13-м размером Мила Кузнецова блеснула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером Мила Кузнецова выпила слишком крепкого глинтвейна и посветила бюстом.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером Мила Кузнецова подразнила сладкими "дыньками" в экстремальном декольте.