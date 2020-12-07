Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товстолес показала вражаючі результати тривалих занять танцями

Артистка "Жіночого кварталу" розповіла про те, чого встигла домогтися за кілька років постійної роботи над собою. Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram.

"Сьогодні дівчинка на танцях, запитала як давно я займаюся танцями. Мені здається я знайома з студією танцю все життя) а насправді - роки 3-4 . І за цей час ця студія змінила мене дуже сильно, я люблю себе в танці, а танці допомагають мені в житті. Далі більше", - написала Лера.

На опублікованому нею відео Товстолес показала, чому встигла навчитися. На кадрах вона впевнено танцює під чуттєву музику, не соромлячись демонструвати спокусливі рухи і вигинаючись на підлозі.

Шанувальники Товстолес оцінили її старання.

"Це так красиво. Я залипла", "Ваууу", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лєра розповіла, що знялася в серіалі. Крім цього, вона засвітила українського продюсера Потапа, який також з'явиться в новому серіалі.

"Завтра прем'єра комедійного серіалу" рідня»...я зіграла маленьку роль, але з мене почнеться історія цього серіалу", - підписала фото зірка.

На знімку Лєра в обтягуючій бежевій сукні з глибоким декольте стоїть поруч з двома чоловіками, один з яких був Потап.

Нагадаємо, ефектна блондинка з "Квартал 95" посвітила декольте перед Потапом: Каменських пора ревнувати.

Як повідомляла Politeka, блондинка з "Квартал 95" ефектно повиляла стегнами, змусивши чоловіків пускати слинки.

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