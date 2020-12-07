Звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес показала впечатляющие результаты длительных занятий танцами

Артистка «Женского Квартала» рассказала о том, чего успела добиться за несколько лет постоянной работы над собой. Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм.

«Сегодня девочка на танцах, спросила как давно я занимаюсь танцами. Мне кажется я знакома с студией танца всю жизнь) а на самом деле - года 3-4 . И за это время эта студия изменила меня очень сильно, я люблю себя в танце, а танцы помогают мне в жизни. Дальше больше», - написала Лера.

На опубликованном ею видео Товстолес показала, чему успела научиться. На кадрах она уверенно танцует под чувственную музыку, не стесняясь демонстрировать соблазнительные движения и выгибаясь на полу.

Поклонники Товстолес оценили ее старания.

«Это так красиво. Я залипла», «Ваууу», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лера рассказала, что снялась в сериале. Кроме этого, она засветила украинского продюсера Потапа, который также появится в новом сериале.

«Завтра премьера комедийного сериала «Родня»…Я сыграла маленькую роль, но с меня начнётся история этого сериала», - подписала фото звезда.

На снимке Лера в обтягивающем бежевом платье с глубоким декольте стоит рядом с двумя мужчинами, один из которых был Потап.

Напомним, эффектная блондинка из «Квартал 95» посветила декольте перед Потапом: Каменских пора ревновать.

Как сообщала Politeka, блондинка из "Квартал 95" эффектно повиляла бедрами, заставив мужчин пускать слюнки.

Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" сняла лифчик и показала свои самые сладкие места, фото.