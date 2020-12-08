Співачка Софія Ротару виступила на концерті" Пісня року " в Москві і влаштувала істерику за лаштунками

73-річну співачку радісно зустрічали на сцені і щедро обдарували букетами. Забрати всі квіти самостійно Софія Михайлівна не змогла-довелося викликати помічників. Але один з них чимось не догодив зірці, і вона прилюдно його облаяла.

"Йди звідси, я сказала!"- різко сказала Ротару, але, побачивши, що її знімають, співачка натягнула на обличчя посмішку.

Коли журналісти попросили Ротару сфотографуватися з букетами, помічник запропонував потримати квіти. Але Ротару тільки ще більше розлютилася.

"Іди!» - не змогла стримати емоцій співачка.

У гримерку зірка вирушила незадоволеною. Втім, перед тим як сховатися за дверима, вона записала новорічне побажання для глядачів.

Ротару із задоволенням фотографувалася з шанувальниками і зірками.

Можна помітити, що незважаючи на свій вік, артистка виглядає чудово, як ніби наооборот тільки молодіє.

Ротару затримається в Росії для зйомки в новорічних вогниках, а ось зустрічати Новий Рік – повернеться в Україну до сім'ї.

Зазначимо, після виступу на» пісні року " Ротару дісталося від скандально відомого російського критика Сосєдова. На його думку, молодящейся співачці давно пора на пенсію.

"Звичайно, можна сказати, що в цьому сезоні вона знову «повертається» в Росію. У неї буде трохи новорічних корпоративів, вона зніметься в "Пісні року", буде красуватися на російських телеекранах і в новорічну ніч. Але кому потрібно це творче доживання?"- заявив він.

Сосєдов нагадав, що навіть сама співачка визнає, що»своє вже давно відспівала". За даними критика, вартість її» заказників " знизилася до €50 тисяч.

В цілому, критик переконаний, що"в безсмертя залишаться тільки генії". Однак, на його думку, вони ніяк не перетинаються з сучасними музичними діячами Росії.

Нагадаємо, що вічно молода Ротару не перестає дивувати дивовижною зовнішністю: "проживе 100 років".

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