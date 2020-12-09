Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі і розповіла про ігри

На фото Бахарі позує в яскравому вбранні, який обтягнув ідеальні форми красуні. Зірка розвернулася спиною до камери і хвалилася пружними "булочками", які зовсім не соромилася показати. Волосся у моделі було розпущеним, а образ дівчина доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я не та, з ким можна грати. Не чіпай мене", - написала Бахарі під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасно"," чудова любов"," ти прекрасно виглядаєш"," Я не граю сексуальну дівчину", "богиня і королева"," Абсолютно красиво"," Твоя краса така не з цього всесвіту"," ти найпрекрасніша зброя для вбивства, дочка Джона"," красива поза, гарне плаття"," ці губи говорять всі", " Я не граю в дитинку!".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі, також відома показала стильний образ Барбі на відпочинку.

Дівчина з'являється на заходах, в ресторанах і навіть на відпочинку в одязі, яку повинна представляти. Саме тому всі фото Бахарі так популярні – модель не повторюється в нарядах і кожен раз відвідує заклади в чомусь новому.

Нагадаємо, турецька Кардашьян зухвало приспустила спідницю, захоплюючи своїм скарбом

А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян показала розкішний "горішок", змусивши чоловіків марити

Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян постала біля басейну в міні-бікіні, яке нічого приховало



