Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в необычном образе и рассказала про игры
На фото Бахари позирует в ярком наряде, который обтянул идеальные формы красавицы. Звезда развернулась спиной к камере и хвасталась упругими "булочками", которые совсем не стеснялась показать. Волосы у модели были распущенными, а образ девушка дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я не та, с кем можно играть. Не трогай меня", - написала Бахари под фото.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Прекрасно", "Великолепная любовь", "Ты прекрасно выглядишь", "Я не играю сексуальную девушку", "богиня и королева", "Абсолютно красиво", "Твоя красота такая не из этой вселенной", "Ты самое прекрасное оружие для убийства, дочь Джона", "Красивая поза, красивое платье", "Эти губы говорят все", "Я не играю в детку!".
Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари, также известная показала стильный образ Барби на отдыхе.
Девушка появляется на мероприятиях, в ресторанах и даже на отдыхе в одежде, которую должна представлять. Именно поэтому все фото Бахари так популярны – модель не повторяется в нарядах и каждый раз посещает заведения в чем-то новом.
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