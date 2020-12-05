Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото Гюль позирует в соблазнительном топе и юбке. Красотка взялась рукой за последнее и потянула вниз. Второй рукой Бахари отдавала часть, а волосы собрала назад. Звезда стояла у стены, а на лице присутствовал легкий макияж. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Накорми свою душу", - написала Бахари под фото.

Фанаты поставили почти шесть тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты такая милая", "Ты великолепна", "Красота и элегантность", "Ой ты потрясающая леди", "Привет из Джерси", "Такая невероятно красивая милая", "Красивый ребенок любит твое фото", "Прекрасный вид", "Выглядит эффектно", "Самая красивая женщина на свете. Много любви", "Да, у тебя это получилось", "Красивая брюнетка", "Почему ты такая горячая", "Твои волосы твое лицо твое тело меня провоцирует Мой мозг сходит с ума".

Сообщалось, что турецкая модель Гюль Бахари показала внушительные формы в тесном топе.

Бахари также поделилась кадрами, на которых позирует в тесном белоснежном топе, который едва выдерживает «напор» внушительных объемов. Дополнить это красотка решила идеальной прической и макияжем.

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