Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про гарний день

На фото Демі позує в білій накидці, яка не прикрила ніжки красуні. У вбранні було велике декольте, тому пишний бюст прямо випирав з нього. Образ красуня доповнила прикрасою на голові, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сподіваюся, у вас всіх чудовий день", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Принцеса", " чому останнім часом все так зіпсувалося?", "Відмінний знімок і приголомшливий фон", "такий нудний пост", "Показала нам рай", "сподіваюся, у тебе теж буде чудовий день", " як хтось може бути таким приголомшливим?", "Ти королева, Демі", "Ти виглядаєш чарівно і спокусливо" ," просто стало набагато краще", "було б краще, якби я в якийсь момент сьогодні зустрівся з тобою, але все одно досить пристойно", "чудова богиня".

Ми писали, що британська модель Демі Роуз похвалилася пікантним Селфі.

"Я зробила це Селфі в спальні 4 роки тому на чорному тлі. Мені подобається моє волосся. Може повернути їх назад?",- поцікавилася Демі в підписі до знімка.

Нагадаємо, Демі Роуз обтягнула пишний бюст прозорим платтям, розбурхуючи видом на прогулянці

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