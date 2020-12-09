Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о хорошем дне

На фото Деми позирует в белой накидке, которая не прикрыла ножки красотки. В наряде было большое декольте, поэтому пышный бюст прямо выпирал из него. Образ красотка дополнила украшением на голове, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Надеюсь, у вас всех замечательный день", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Принцесса", "Почему в последнее время все так испортилось?", "Отличный снимок и потрясающий фон", "Такой скучный пост", "Показала нам рай", "надеюсь, у тебя тоже будет чудесный день", "Как кто-то может быть таким потрясающим?", "Ты королева, Деми", "Ты выглядишь очаровательно и соблазнительно", "Просто стало намного лучше", "Было бы лучше, если бы я в какой-то момент сегодня встретился с тобой, но все равно довольно прилично", "Великолепная богиня".

Мы писали, что британская модель Деми Роуз похвасталась пикантным селфи.

"Я сделала это селфи в спальне 4 года назад на черном фоне. Мне нравятся мои волосы. Может вернуть их обратно?", - поинтересовалась Деми в подписи к снимку.

Напомним, Деми Роуз обтянула пышный бюст прозрачным платьем, будоража видом на прогулке

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